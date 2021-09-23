 

YouTube предоставит возможность скачивать видеоролики

23.09.2021, 2:38, Новости дня
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Как стало известно, видеосервис YouTube сейчас испытывает новую систему, которая позволит скачивать ролики, однако их просмотр станет возможным только в браузере.

По замыслу разработчика, видеофайлы не будут загружаться полностью. Поэтому их просмотр при помощи разных проигрывателей невозможен.

Сейчас YouTube привлекает к работе сторонних тестеров. Для того чтобы стать членом этой команды, нужно обрести статус премиум-подписчика. О новом сервисе известно лишь то, что он будет работать подобно Spotify, где использовано кеширование. К сожалению, пока также неизвестно, когда YouTube планирует внедрить данную функцию в полноценном варианте. Однако некоторые эксперты полагают, что ждать осталось не много.



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