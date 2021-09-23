ФРС призвала Конгресс США поднять потолок госдолга

Если американский Конгресс не поднимет потолок госдолга, экономику может ждать «серьезный ущерб», сообщил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Пауэлл подчеркнул важность того, чтобы «потолок госдолга поднимался своевременно», позволяя США «расплачиваться по счетам по мере их поступления». По его словам, «это критически важно», а «неспособность сделать это может привести к серьезному ущербу для экономики и финансовых рынков». Пауэлл предупредил, что не стоит рассчитывать на способность ФРС полностью защищать рынки и экономику США в случае дефолта.

Комментируя корпоративный долг, он отметил, что у Китая «очень высокий долг для развивающейся рыночной экономики, действительно самый высокий, который имеется у любой развивающейся рыночной экономики». По словам Пауэлла, китайские власти «работают над тем, чтобы взять его под контроль», передает ТАСС.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен спрогнозировала истощение резервов к октябрю. В начале августа министерство финансов США задействовало «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.