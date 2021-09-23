Суд вынес постановление главе ГУ МВД по Москве из-за ситуации с блогером Билом

Московский городской суд вынес частное постановление на имя руководителя ГУ МВД по Москве из-за бездействия в отношении видеоблогера Эдварда Била (Эдуарда Биля), следует из материалов дела.

Адвокат блогера Сергей Жорин подтвердил, что «судья действительно вынесла частное постановление». Жорин полагает, что это стало реакцией на представление прокуратуры на устранение нарушений законодательства, передает ТАСС.

Прокуратура заявила, что отделом безопасности дорожного движения по ЗАО Москвы и четвертым отдельным специализированным батальоном ДПС допускаются систематические нарушения порядка рассмотрения обращений граждан и нарушения порядка рассмотрения жалоб по делам об административных правонарушений.

Бил 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в 2018 году, 38 раз – в 2019 году, 11 раз – в 2020 году. С 13 января по 1 апреля средства автоматической фиксации зафиксировали 566 нарушений ПДД машиной Била, но к ответственности его не привлекали, так как он снял авто с регистрационного учета.

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. Пресненский суд Москвы назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил водительских прав на три года.