Как создавать модные многослойные образы осенью дамам за 50: учимся у блогеров

Когда наступает сезон осень-зима, нужно достаточно сильно постараться, чтобы получить красивый и гармоничный внешний вид. Это очень важно, чтобы чувствовать себя максимально комфортно не только на улице, но и внутри помещения.

Нужно правильно подобрать многослойный наряд, который поможет выглядеть привлекательно и чувствовать себя комфортно. Многослойная одежда поможет создать эффектный и стильный внешний вид.

Нужно выбирать наряды так, чтобы, когда станет жарко, можно было убрать один или несколько слоев. Более легкая одежда должна быть надета внизу. Также очень важно правильно подобрать аксессуары, чтобы сделать образ более притягательным и легким. Вот некоторые модные и стильные аутфиты на примере популярных блогеров.

Разные текстуры

Удлиненные рубашки станут отличным вариантом для добавления глубины образу.

Особенно отлично смотрится наряд, в котором сочетаются различные текстуры. Удлиненная рубашка, вязаная крючком и надетая поверх топа и джинсов, является отличным вариантом на вечер.

Отказаться от однотонного наряда

Если хочется выглядеть модно и стильно, но при этом не слишком ярко, то стоит выбрать для себя красивый однотонный наряд.

Сверху можно накинуть красивый жакет или кардиган сезонного цвета. Такой вариант хорошо подходит при условии того, что вы выбираете тотально белый или черный наряд.

Кардиган с бахромой

Это две модные и популярные тенденции, которые будут оставаться актуальными на протяжении еще нескольких лет.

Кардиган с бахромой выглядит очень стильно и эффектно, а также может стать хорошей альтернативой легким осенним курткам. Хорошо сочетается такой наряд с брюками и топами.

Надеть тренч

Тренч является тем предметом гардероба, который никогда не выходит из моды. Это может стать отличным вторым слоем для прохладных и дождливых дней.

Тренч является нежным и женственным, и его можно носить поверх красивого модного платья, джинсов, юбок и даже пиджаков.

Жакет кимоно

Кимоно просто идеально подходит как для повседневной носки, так и для более особых случаев.

Самое главное – грамотно подобрать материал изделия, а также рисунок и цвет одежды, чтобы создать просто неповторимый и очень стильный образ.

Сочетание стилей

Не стоит выбирать одежду для себя просто наугад, однако правильное сочетание стилей может выглядеть просто невероятно и эффектно.

Сочетание белого платья с вертикальными рюшами и бомбер выглядит просто невероятно. Это очень хороший образ, который станет отличным осенним вариантом.

Красивый пиджак

Это самая настоящая классика, благодаря которой можно создать красивый и стильный наряд. Можно выбрать пиджак самых различных цветов. Можно носить его вместе с платьями, брюками и юбками.

Этот наряд точно никогда не разочарует. Он поможет придать образу элегантности и защитит от резких изменений погоды, типичных для осенних дней.

Использовать одну и ту же цветовую гамму

Если вы сочетаете вещи одной цветовой гаммы, то точно будете выглядеть красиво и стильно. Самый нижний слой должен быть удобный и при этом вы не добавите своей фигуре лишнего объема.

Нужно грамотно выбирать длину наряда, которую вы собираетесь комбинировать и убедиться в том, что все слои хотя бы немного видны.

Повседневный образ

Когда вы носите многослойный наряд, то даже самое непринужденное сочетание должно быть грамотно подобрано.

Любая деталь должны создавать идеальное сочетание, чтобы предметы гардероба хорошо работали как вместе, так и по отдельности.