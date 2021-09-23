Bild – в Белом доме шокированы тем, как полицейские отгоняют плётками беженцев от границ

Американская конная полиция с ужасающей жестокостью загоняет беженцев обратно в реку Рио-Гранде, через которую они пытаются попасть в США, пишет Bild. Для этого полицейские раз за разом бьют людей плётками. Их действия осудили даже власти. Эти сцены в очередной раз показывают, насколько масштабен миграционный кризис на юге страны.

Это пугающие сцены. На границе с Мексикой конная полиция США отгоняет беженцев, которые пытаются перебраться через реку Рио-Гранде. Полицейские раз за разом бьют плётками людей. Даже американское правительство осудило такие действия.

Увиденное привело пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в ужас. «Охватывает ужас, когда смотришь на эти кадры. Такие действия полицейских невозможно оправдать», — сказала пресс-секретарь Байдена. Сейчас кадры внимательно анализируют. В случае необходимости будут последствия.

Фотограф, который заснял эти сцены, признался, что речь всё-таки идёт об исключительной ситуации. Но эти кадры в очередной раз показывают, насколько масштабен миграционный кризис на юге США. Сейчас тысячи людей пытаются пересечь границу между Мексикой и США.

Дата выхода в эфир 22 сентября 2021 года.