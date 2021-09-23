“Шахтер” разгромил “Динамо” и в девятый раз завоевал Суперкубок Украины

Шахтер открыл счет 30-й минуте матча, Лассина Траоре завершил комбинацию “горняков” на правом фланге, кивком головы перебросив голкипера Дениса Бойко – мяч от штанги отскочил в ворота “Динамо”. Видео гола опубликовано в YouTube телеканалов “Футбол”.

После перерыва “Шахтер” забил еще дважды. Сначала дубль в поединке записал в свой актив Траоре, на 54-й минуте игры форвард расстрелял пустые ворота киевлян с передачи Исмаили.

Точку в поединке поставил Алан Патрик, бразилец протащил мяч с половины поля “Шахтера” и пробил в правый верхний угол ворот “Динамо” – 3:0.

Победа в Суперкубке Украины стала для донецкого клуба девятой в турнире. По их числу “Шахтер” сравнялся с “Динамо”.

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби завоевал первый титул в Украине с донецким “Шахтером”.

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