 

На временно оккупированных территориях Украины и в России незаконно удерживают 450 человек – Зеленский

23.09.2021, 1:58, Новости дня
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Глава государства в своем выступлении рассказал о задержании и аресте в оккупированном Крыму замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

“Российская Федерация обвиняет этого политолога, выдающегося журналиста, телеведущего, преподавателя права и истории в попытке подорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова. Вот вам цена борьбы за свои права. За права человека. Я очень рассчитываю на поддержку международного сообщества, каждого из вас в этом вопросе – в вопросе его освобождения и освобождения – представьте себе – около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в РФ”, – сказал Зеленский.

Он призвал поддержать обновление резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и его милитаризации, которые будут вынесены на рассмотрение Генассамблеи ООН до конца года.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

По состоянию на июнь 2021 года в оккупированном Крыму и на территории РФ в тюрьмах были как минимум 105 политзаключенных – украинских граждан, и еще шесть человек находятся по сфабрикованным уголовным делам под домашним арестом, сообщала глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик в эфире телеканала “Дом”. 84 из них – крымские татары. 

По ее словам, за семь лет оккупации Крыма было задокументировано 44 случая исчезновения людей, связанных с общественной деятельностью, ни одно из этих преступлений не расследовано должным образом.

Зеленский 10 сентября заявил, что после возможной встречи в нормандском формате “будет возвращение какого-то количества людей”. “Я не верю во “всех на всех”. Все, о чем мы договариваемся, они никогда стопроцентно не делают, Россия этого не делает. Но если будет встреча – будет какой-то результат. А результат – 100 людей, 50, два человека, да сколько будет”, – подчеркнул он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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