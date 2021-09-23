Зеленский: РФ вынуждает жителей ОРДЛО участвовать в выборах. Если ООН не отреагирует на это, оживлять ее поздно

“Хотим оживить ООН – давайте разговаривать друг с другом. Давайте говорить четко, конкретно, а главное – честно, откровенно. Тогда мы перестанем называть ООН дебатами. Это не дебаты, потому что дебаты, как мне кажется, – это живой диплог. Это активный спор разных сторон. Это возможность задать прямые откровенные вопросы. Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства – что это, если не доказательство международного преступления? Что это, если не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву? Более того, Россия об этом сама официально заявляет и вынуждает граждан Украины участвовать в выборах в российский парламент. И если ООН действенно, мощно на это не отреагирует, – что это, если не доказательство, что оживлять ООН поздно?”, – сказал президент.

По его словам, он верит, что “не поздно”.

“ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему”, – сказал он.

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

По итогам подсчета 100% голосов российской ЦИК, проходной барьер преодолели пять партий. Правящая партия “Единая Россия” лидирует с большим отрывом от соперников. Кроме нее, в российский парламент проходят Коммунистическая партия РФ, Либерально-демократическая партия России, “Справедливая Россия – За правду” и “Новые люди”.

Заместитель секретаря генсовета партии “Единая Россия” Сергей Перминов заявил, что политсила получит конституционное большинство в Госдуме нового созыва. По его словам, это 120 мандатов по списку партии и 198 – по итогам голосования на одномандатных округах. Второй по размеру, как ожидается, будет фракция КПРФ.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Польша, Грузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

22 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление №6078 “О заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной думы Российской Федерации”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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