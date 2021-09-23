Зеленский: Сегодня ООН – как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог делать

“Я понимаю, критика ООН звучит часто, но мы критикуем себя. ООН – не здание, ООН – это лидеры, и именно они создавали ООН 76 лет назад. Могли ли они представить, что механизм права вето как символ, что один может быть прав за всех, станет инструментом, когда один может шантажировать всех? Нет. Значит ли это, что все потеряно? Уверен, нет. Нам с вами, а следовательно, ООН, просто надо снова поверить в себя”, – сказал президент.

По его словам, ООН долгое время слышит только критику и обвинения, что она ничего не может, и “обвинения, что ООн стала “Лигой наций”.

“И сегодня ООН – как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог делать. Он считает себя обузой, слабым, хилым ненужным дедом, жизнь которого прошла зря. А может, ООН кое-что вспомнит? Как с 1981 года более миллиарда людей впервые в своей жизни получили доступ к питьевой воде? Кто объяснил дикому миру, что у каждого человека есть права и что их надо защищать? Кто дал первый документ, где они подробно описаны? Кто обеспечивает пищей 90 млн человек в 83 странах? Благодаря кому с планеты исчез позор под названием апартеид? Чьи “голубые каски” поддерживали и продолжают поддерживать мир в десятках стран? Кто создал ЮНЕСКО, которая охраняет Ватикан, Версаль, Акрополь и вообще 1154 уникальных объекта культурного наследия мира? Кто создал ЮНИСЕФ, который в более чем 190 странах мира защищает детей – самое важное, что у нас есть?”, – сказал президент.

Он также предлагал “оживить” Устав ООН.

Контекст:

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН проходят с 21-го по 27 сентября.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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