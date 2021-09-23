Компания Realme стала шестым самым успешным производителем смартфонов в мире

По результатам недавно опубликованного рейтинга, компания Realme во втором квартале текущего года стала шестым в мире производителем смартфонов. За три месяца она отгрузила 15 миллионов мобильных гаджетов.

Успехам компании способствовал рост продаж ее смартфонов на 135%. Сегодня Realme можно купить во всех уголках мира. Официально смартфоны под данным брендом в двух десятках стран стабильно входят в ТОП-5 популярности. В РФ же они вышли на третье место.

Маркетологи отмечают удачное сочетание высокотехнологичности смартфонов Realme с доступными ценами. Например, у них первых появились выдвижные камеры и беспроводные зарядки. Сейчас компания нацелилась на объемы продаж до 100 миллионов смартфонов за год.