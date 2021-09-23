 

Эксперты отметили высокое качество съемки на смартфонах iPhone 13 Pro

23.09.2021, 1:44, Новости дня
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Эксперты хорошо отзываются о качестве съемки при помощи камер, установленных в смартфонах iPhone 13 Pro. Данная флагманская модель недавно представленной линейки мобильных гаджетов.

В частности, специалисты говорят о том, что даже во время съемки в плохих условиях четкость и контрастность фотографий остается на надлежащем уровне. Динамический фон получается шире, а так называемых шумов – гораздо меньше, чем обычно.

По мнению экспертов, всему этому способствовало внедрение удачного технического решения в системе автофокуса. Качественная съемка стала возможной практически во всех режимах, в том числе с включением функции макро. Фактически камеры приближены к профессиональному уровню.



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