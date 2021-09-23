 

Новое здание ГУМЧС в Вологде решили назвать в честь Зиничева

23.09.2021, 1:39, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Вологде в честь погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева могут назвать новое здание ГУМЧС, информирует пресс-служба губернатора Вологодской области.

«Именно Евгений Николаевич на нашей встрече в июне 2020 года в Череповце согласовал строительство этого современного центра и дал поручение о выделении необходимых средств. Недавно, к большому сожалению, Евгения Зиничева не стало, он погиб, спасая человека, как настоящий герой. У Евгения Николаевича вологодские корни – его бабушка и отец родом из Белозерского района. Для генерала Вологодчина была малой родиной. Поэтому было бы правильно увековечить его память здесь, на вологодской земле», – сообщил губернатор региона Олег Кувшинников при осмотре строительства нового здания на улице Мохова, передает РИА «Новости».

Строящееся здание будет включать в себя пост пожарной охраны, центр управления в кризисных ситуациях и административные служебные помещения главного управления.

Напомним, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб, разбившись о камни во время попытки спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника.



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