 

Россия изложила на встрече G20 свой подход к ситуации в Афганистане

23.09.2021, 1:39, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗамглавы МИД РФ Сергей Вершинин озвучил позицию Москвы по ситуации в Афганистане на министерской встрече G20 на полях Генассамблеи ООН.

Вершинин сообщил, что на заседании «от имени РФ выступал» он. Российская сторона озвучила свои «последовательные подходы к ситуации в Афганистане». По мнению Москвы, важно добиться «нормализации ситуации», «координировать подходы международного сообщества», решать «гуманитарные проблемы через координацию международного сообщества».

Замглавы МИД РФ сказал, что большая часть ответственности лежит на США и тех странах, чье военное присутствие в Афганистане длилось два десятка лет. Вершинин отметил, что Афганистан является «горячей темой», которую РФ планирует обсуждать в ходе всех международных контактов на полях ГА ООН, передает ТАСС.

Напомним, в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.



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