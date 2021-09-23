Когда ходьба полезнее, чем бег: эксперт рассказал о преимуществах движения по наклонным поверхностям

Регулярная ходьба по плоской поверхности предлагает обширный список преимуществ для здоровья: продолжение жизни и защиту от болезней сердца. Разве это не повод находить время для дополнительной прогулки по местному парку? Эксперт сообщил о преимуществах движения по наклонным поверхностям. Изучим их далее.

Преимущества наклонной поверхности

Беговые дорожки имеют множество применений, одно из которых – функция наклона. Ходьба или бег на таком спортивном тренажере предназначены для замены уличных пробежек.

По словам экспертов, функция наклона превращает ходьбу или бег в движения, более похожие на подъем в гору. Корректировка наклона может сделать тренировки более интенсивными, потому что человек нагружает свое тело все больше и больше, чтобы не отставать от движения беговой дорожки.

Это не обязательно делать на беговой дорожке – лестница или ряд холмов на улице может стать бюджетным вариантом решения вопроса. Важна не обстановка, а то, что вы нагружаете свои мышцы и суставы чуть больше, изменяя наклон поверхности.

Вот что на самом деле происходит с телом благодаря ходьбе по наклонной поверхности.

Сжигание калорий

Ходьба по склону требует больше энергии, интенсивнее запускаются метаболические процессы. Вы будете сжигать больше калорий, идя в гору, что поможет вам похудеть.

«Ходьба по наклонной плоскости – невероятно энергоэффективное занятие, – объясняет Джордан Дункан, врач-терапевт, мануальный терапевт и эксперт в области обезболивания из Вашингтонского центра спорта. – Наши тела обладают уникальной способностью накапливать энергию во время ходьбы, например, в сухожилиях и миофасциальных петлях, а затем использовать ее для продвижения вперед».

Однако, по словам Дункана, если вы идете в гору, это «усложняет задачу» для тела, заставляя его сжигать больше калорий. «Будь то наклонная беговая дорожка или холмистая тропа, ходьба в гору поможет стать стройнее», – говорит он.

Укрепление ягодичных мышц

Эти мышцы играют большую роль при ходьбе, стоянии, сидении и других движениях. Во время движения в гору подколенные сухожилия должны тянуть двойную нагрузку, чтобы облегчить разгибание бедер, а ягодичные мышцы отвечают за стабилизацию работы таза. Другими словами, чем круче наклон, тем тяжелее.

Имитация преимуществ тренировки бега

Повышенная частота пульса во время тренировки полезна по ряду причин: мышцы получают больше крови и кислорода, увеличивается частота пульса и частота сокращения сердечных мышц.

В исследовании, опубликованном в научном журнале, группе опытных бегунов предлагалось двигаться с одинаковой скоростью при ходьбе без наклона, с наклоном 2 % и 15 %. Выяснилось, что частота сердечных сокращений участников неуклонно увеличивалась по мере увеличения наклона.

В другом исследовательском проекте, проведенном среди молодых людей, сообщается, что ходьба в гору привела к значительному увеличению как частоты сердечных сокращений, так и систолического артериального давления.

Укрепление икр и лодыжек

Ходьба в гору – отличный способ задействовать эту важную группу мышц и укрепить лодыжки. Новое исследование показало, что ходьба под наклоном активизирует икроножные мышцы в гораздо большей степени, чем обычная ходьба.