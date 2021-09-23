Натуральные волосы в моде: какая окраска волос будет модной осенью 2021 года

Натуральные оттенки волос стали наиболее популярными на Неделях моды 2021 года сезона осень-зима. Мода на естественность стала основным трендом. Но это не значит, что окрашивание волос ушло в прошлое. Естественного цвета можно добиться, используя различные способы окраски.

Обзор техник окрашивания волос

Иногда хочется сменить цвет волос, чтобы придать им здоровый вид. Со временем они тускнеют, теряют свежесть, становятся невзрачными. Натурального тона волосам могут придать различные техники окраски:

осветление волос на несколько оттенков (airtouch); осветление кончиков прядей при переходе от темного оттенка к светлому на основе начеса (шатуш); контрастный переход к отдельным прядям (балаяж); сочетание плавного перехода с резким при выборе оттенков (омбре); мелирование – яркое окрашивание отдельных прядей, идущее от корней, с помощью расчески.

Постепенно выходит из моды однотонное окрашивание. Новые технологии помогают сохранить и даже увеличить объем волос, наделив их множеством оттенков.

Хиты сезона

Техники, которые помогут добиться максимально естественного цвета, разнообразны. Самыми модными в этом сезоне считаются следующие:

Окрашивание передних прядей в контрастные цвета с учетом своего типажа. При этом переходы от корней делаются более плавными. За лето волосы немного выгорают, поэтому можно искусственно создать светлые пряди у лица. Это придаст выразительности глазам.Скрытая окраска предполагает добавление цвета, сохраняя образ неизменным. Такая техника помогает скрыть цветные пряди под основную массу волос. Они откроются только тогда, когда волосы будут распущены или собраны в прическу.Опора на природные цвета делается при выборе насыщенных оттенков и цветового контраста. Следует использовать теплые или холодные оттенки, предпочтительнее вторые: шоколадные, бежевые, карамельные.Сохранение натурального оттенка при скрытии седых волос становится модным этой осенью. Когда седина достигнет 50 %, нужно использовать технику airtouch (многослойность оттенков) или применять окрашивающие тоники. Если процент седых волос больше половины, необходимо выбирать светлые оттенки. Тогда при отращивании волос переход будет незаметен.

Цвет и оттенок волос играют большую роль в создании привлекательного образа. Подобранные неправильно тона добавляют возраст, делают кожу бледной, глаза при этом становятся тусклыми, невыразительными. Поэтому очень важно не ошибиться в выборе цвета.

Особенности естественных оттенков

Натуральный цвет волос – тот, который генетически заложен у человека и дан ему от рождения, поэтому изменить его совсем невозможно. Пряди отрастают, и не всякая краска, даже очень стойкая, может закрасить их. Причем естественный оттенок может быть изначально неоднородным.

Не всем женщинам нравится свой цвет волос, данный природой. И они выбирают окрашивание. Не всегда оттенок, который хотела бы иметь дама, правильно подчеркнет природную красоту. Многое зависит от типа внешности. И это обязательно необходимо помнить при выборе краски для волос.

Нужно правильно подобрать цвет, который гармонировал бы с лицом и выглядел естественно. Тогда процедура окрашивания принесет должный эффект.