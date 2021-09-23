Euronews – скандал с Австралией побуждает ЕС демонстрировать больше независимости

Евросоюзу необходимо больше заботиться о собственных интересах, заявляют европейские министры. По их мнению, хотя после разрыва оборонных контрактов с Австралией союзники по-прежнему остаются, однако доверие подорвано и Брюсселю необходимо проявлять больше суверенитета, передаёт Euronews.

Европейскому союзу необходимо проявлять больше самостоятельности и независимости во внешней политике и обороне — так заявляют министры стран ЕС на встрече в Брюсселе, где обсуждали создание нового оборонного союза между США, Великобританией и Австралией, и потерю из-за этого Францией контракта на постройку подводных лодок. Союзники остаются, но доверие подорвано, констатируют политики.

КЛЕМАН БОН, французский министр по делам Европы: Не становясь более агрессивными и не выступая против союзников, мы должны стать более суверенными, более автономными, способными защищать свои интересы, думать и о себе тоже — свидетельства тому и афганский кризис, и нынешние трения.

МИХАЭЛЬ РОТ, немецкий министр по делам Европы: Эти события вновь заставили Европейский союз задуматься и спросить себя: как нам усилить свой суверенитет, как нам суметь встать единым фронтом в делах международной политики и безопасности.

После создания AUKUS Австралия объявила, что разрывает контракт с французскими верфями, а вместо этого будет строить субмарины сама — причём атомные, по технологиям, которые обещали предоставить США. В Европе такой шаг назвали «ударом в спину», Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2021 года.