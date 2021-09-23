Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении командиру бригады Черноморского флота РФ в захвате украинского корвета “Хмельницкий”

“По данным следствия, командир 41-й бригады ракетных кораблей ЧФ РФ 20 марта 2014 года непосредственно отдал незаконные приказы вооруженным стрелковым оружием военнослужащим вооруженных сил РФ, при поддержке членов так называемой “Добровольной народной дружины “Рубеж” – структурного подразделения не предусмотренного законом вооруженного формирования “Самооборона Крыма”, руководил вооруженным нападением и захватом этими лицами противолодочного корвета “Хмельницкий” 1-й бригады надводных кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины у причала №177 в Стрелецкой бухте Севастополя”, – говорится в сообщении.

Всего в захвате судна участвовали от 60 до 80 человек.

Кроме того, по данным следствия, командир бригады ЧФ РФ с 20-го по 22 марта 2014 года, находясь на корвете “Хмельницкий” в Карантинной бухте Севастополя, куда он был отбуксирован после захвата, склонял военнослужащих бригады к государственной измене.

“Это осуществлялось путем уговоров, подкупа обещаниями дальнейшего прохождения службы на территории полуострова Крым в новосформированных воинских частях ВС РФ с повышением размера денежного обеспечения, а также путем принуждения и угроз создания российскими военнослужащими неприятностей для их семей в случае отказа выполнять требования”, – сообщили в Офисе генпрокурора.

Командиру бригады выдвинули обвинения в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены, ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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