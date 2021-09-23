Блин, опять ты!

Как «политические микробы» (неологизм от Петра Толстого) атакуют Госдуму.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Такого длительного триумфа народного волеизъявления РФ еще не знала. Итог трех счастливых дней одним из первых подвел Андрей Турчак. Приехав ночью в штаб «Единой России», секретарь Генсовета заявил: «Мы победили чисто и честно». Градус этой чистоты и честности его настолько вдохновил, что он даже вспомнил о давно забытом председателе родной партии. Медведев, обнадежил триумфаторов Турчак, всем велел передать слова благодарности, но сам приехать не смог: «Приболел, у него сильный кашель».

Впрочем, однопартийцам было явно не до «приболевшего» Медведева. Они спешили на ТВ, где творится история.

Самый интересный этап борьбы начинается именно здесь. Мало стать депутатом, нужно еще попасть в ограниченный контингент вечных обитателей государственного эфира. Ротация уже началась. Замелькала Екатерина Мизулина, дочь великой мамы, видный борец за интернет-безопасность. Стремительно восходит звезда Сарданы Авксентьевой. Новый миропорядок, где «всегда кричат», экс-мэру Якутска не по душе, но придется смириться. Главный орган российского политика — луженая глотка. Блистает в дебютном амплуа успешного партийца Евгений Попов. С ослепительной улыбкой рассказывает о своей тяжкой доле: «У навальнят со мной вендетта».

Казалась бы, при чем здесь Навальный? Но Попов знает, о чем говорит. Картину мира следует корректировать в момент ее создания. Вот ТВ и корректирует, как может. Первым делом ящик признал фейком все то, что отличается от генеральной линии самого ящика. Выборные фейки, так огорчающие власть в целом и Эллу Памфилову в частности, стоят на двух мощных опорах — внешнее вмешательство и тень Навального. Вторая опора особенно убедительна. Сам источник тени, надежно упакованный в недрах исправительной колонии города Покрова, продолжает оставаться главным врагом государства. Жириновский сожалеет, что государство не прислушалось к его совету: взяли ли бы Навального в парламент, «тут-то бы мы ему голову и открутили». Владимир Вольфович и не заметил, как окончательно вышел из моды в нынешнем сезоне.

Не следует думать, что старые бойцы без боя отдадут драгоценный государственный эфир новобранцам. Одним из первых чудеса оперативности (в перескакивании с канала на канал) продемонстрировал опытнейший Александр Хинштейн. Скромно потупив взор, он благодарил Самарскую область, снова выбравшую в Думу его, Хинштейна. За ним подтянулся Петр Толстой. В потомке великого писателя булькала ярость победителя. Конституционное большинство его партии возбудило Петра Олеговича до глобальных обобщений обо всех остальных «политических микробах».

Агрессия победителей по отношению к побежденным — единственная свежая краска в подсохшей политической палитре.

Самым неожиданным образом одним из важных объектов агрессии стали коммунисты. Как всегда, с предельной четкостью ситуацию прояснила Маргарита Симоньян: «Со стороны КПРФ низко и гадко пользоваться поддержкой изменника Родины Навального» (имеется в виду «умное голосование». — С. Т.). Далее предстояло совершить сложный трюк: отделить Зюганова (Геннадий Андреевич ей недавно мед прислал) от возглавляемой им партии. Но Симоньян не пасует перед трудностями. Она незамедлительно посоветовала симпатичному ей Зюганову «откреститься от этих Рашкиных».

Вообще, если нынешние выборы и способны чем-то удивить, так это переосмыслением роли КПРФ.

Протестное голосование в пользу коммунистов с такой историей, как наша, — это извращение. Цель не всегда, вопреки утверждению Сергея Нечаева, оправдывает средства. Я неслучайно вспомнила одного из самых известных российских провокаторов. Вторая после КПРФ сенсация выборов — победа «Новых людей» под руководством Алексея Нечаева. Кстати, оба они Геннадьевичи, оба задумались о выведении новой породы людей. На этом, к счастью для Алексея, сходство заканчивается. Тем не менее столь стремительное появление в Думе неопознанного пятого элемента (впервые за двадцать лет) навевает смутные рифмы с богатой отечественной историей.

Вершинная интрига выборов — электронное голосование — почти не заинтересовало ТВ. Сеть содрогнулась от масштабных манипуляций, с помощью которых были отсечены все — кажется, без исключения — другие, не вписанные в Систему, люди. Телевизор хранит молчание. И только Андрей Норкин поспешил найти виновного. Он тотчас указал на него пальцем: это Алексей Венедиктов, «главный либерал державы», все претензии к нему.

Пока стадо единороссов-медведей движется в сторону Охотного Ряда, можно фиксировать очевидное. Все перемены нужны для того, чтобы не было никаких перемен — нигде и никогда. «Блин, опять ты!» — воскликнул Николай Басков, увидев Сергея Лазарева в роли второго ведущего премьерного шоу «Дуэты». Страна вступила в обновленную жизнь, суть которой исчерпывающе описал Басков. К нему стоит прислушаться. Несколько лет назад народный артист прозорливо заметил: «Я нахожусь в том месте под солнцем, которое я заслужил». Басков не одинок, мы все находимся в этом самом месте.

Слава Тарощина, Обозреватель «Новой»

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