На Украине заявили о стрельбе по машине помощника Зеленского венгерскими патронами

Стрельба по автомобилю помощника украинского президента Сергея Шефира велась патронами, произведенными в Венгрии, на Украине такие боеприпасы ранее почти не использовались, сообщил замглавы МВД страны Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

«Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся на Украине и фактически почти не использовались на Украине. Это производство Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза на Украину и их производителя. Не исключаем контрабандный путь попадания их на Украину», – передает его слова РИА «Новости».

Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом на Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского. Сам Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение на советника.

Тем временем блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак.

Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти, и выразил уверенность, что с главой государства Владимиром Зеленским это не получится.

Следствие рассматривает три версии покушения на Шефира, в том числе участие спецслужб иностранных государств и попытку дестабилизации ситуации в стране.