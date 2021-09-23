 

Палата представителей США выступила за новые санкции против госдолга России

23.09.2021, 0:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПалата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение ужесточить американские санкции против суверенного долга России, сообщают информационные агентства.

В поправке к оборонному бюджету США на следующий финансовый год предлагается запретить американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства. Запрет распространяется как на первичный, так и на вторичный рынок, он касается облигаций в любой валюте, выпущенных ЦБ России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством РФ со сроком погашения более двух недель.

Предлагаемые санкции связаны с тем, что Москва якобы осуществляла вмешательство в американские выборы. Нацразведке США в соответствии с поправкой хотят предписать предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Президент США, основываясь на этом отчете, должен принимать решения о том, нужно ли сохранять санкции в силе, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Торговая палата США считает, что принимать поправку не следует, так как она наносит вред не России, которая сохранит способность получать средства на мировых рынках, а возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, работающих в России.

Напомним, в апреле США ввели санкции против российских облигаций федерального займа. Эксперты заявили, что действия США не окажут серьезного влияния и являются, скорее, «сигналом, что далее могут последовать» более жесткие меры.



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