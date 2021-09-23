 

Зеленский объявил о желании «оживить ООН»

23.09.2021, 0:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Украины Владимир Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщил о желании «оживить» организацию.

«Мы хотим оживить ООН», – сказал он, призвав «обновить устав», поскольку «это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию». Зеленский указал: «Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID-19, экзамен на единство». Зеленский призвал «реанимировать» ООН, «чтобы не было дискриминации», а также предложил проводить встречи неподалеку от горячих точек, которых «в мире тысячи», передает ТАСС.

Лидер украинского государства раскритиковал политику ООН в распределении вакцин от коронавируса: «В 1945 году Украина стала одной из стран-основательниц ООН. И сегодня они были бы, уверен, шокированы, увидев в повестке Генассамблеи слова «обеспечить права всех народов». Я уверен, они бы сказали: а что же вы делали все эти 76 лет?». Ответ дал COVID-19», – передает РИА «Новости».

«Мы играли в равенство, мы играли в единство», – сказал Зеленский, отметив, что «одно дело – разделять общие цели, а другое дело – совместно делить вакцины, которые дают жизнь». По его словам, «выяснилось, что в статьях о равенстве, как в рекламе, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса».

Президент Украины также рассказал о покушении на своего помощника Сергея Шефира и заявил, что такова «цена изменений в стране», «цена реформ»

Напомним, на 75-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский потребовал от мира «чувствовать боль», пока «рана в центре Европы кровоточит». «И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», – сказал он.



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