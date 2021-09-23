Лунная диета для похудения – один из самых странных режимов питания, позволяющий сбросить до 2,5 кг в день

Люди с давних пор использовали при лечении болезней, планировании зачатия ребенка, работ в огороде и в поле лунный календарь. Как выяснилось, от лишнего веса тоже можно избавиться, если ориентироваться в питании на фазы ночного светила.

Новые системы питания, направленные на снижение избыточного веса, появляются с завидной регулярностью. Последней такой новинкой стала «Лунная диета», в эффективность которой поверили многие знаменитости, к примеру Мадонна. Эта система питания, основанная на теории о воздействии на человеческий организм лунных фаз, направлена на быстрое снижение веса и вывод токсинов. Ежедневный рацион составляется в соответствии с лунным календарем.

Как выбирать продукты

В полнолуние необходимо полностью отказаться от приема пищи на сутки. Можно лишь пить воду и соки с малым содержанием сахара. Когда Луна находится в убывающей фазе, можно есть любые продукты, при условии, что они нежирные. К основным продуктам, которые можно употреблять в рамках этой диеты, следует отнести:

молочные продукты с низким процентом жирности;орехи, предпочтительно по утрам, но в ограниченном количестве;жареное на сухой сковороде мясо птицы;черный хлеб;свежие и тушеные овощи.

Употреблять пищу после шести часов вечера эксперты не рекомендуют, хотя не возбраняется вода и соки без сахара. Во время роста Луны, количество потребляемой пищи вдвое уменьшается, но увеличивается норма воды.

Лунные фазы оказывают влияние на наш организм, в том числе и на воду в его составе, поскольку на 60 % мы состоим из воды. Как утверждают разработчики этой диеты, можно избавиться от 2,5 килограмма в сутки.

Установите временные рамки

Сделать это не сложно. Новый режим питания необходимо начать соблюдать, когда Луна убывает после полнолуния. В это время аппетит человека снижается. Эта диета, основанная на влиянии лунных фаз, поможет вывести из организма токсины и укрепить иммунитет. Ее можно использовать для повышения эффективности других диет, улучшения самочувствия и, конечно, для снижения веса.

Диеты по фазам Луны

На физиологических процессах, которые происходят в нашем организме в каждую из ее фаз основан рацион любой лунной диеты. Как утверждают специалисты, это обеспечивает гармонию между питанием человека и природными явлениями. В результате благодаря таким методам питания организм очищается, и происходит естественное похудение, которое сопровождается оздоровлением организма.

Наиболее действенными принято считать лунные методики, связанные с новолунием и полнолунием. Их нередко называют «диетами оборотня». При соблюдении всех правил они позволяют избавиться в сутки от трех килограммов лишнего веса. В эти периоды Луна, Земля и Солнце выстраиваются в один ряд, что приводит к различным изменениям в природе. Они неизбежно сказываются и на состоянии организма: ускоряется обмен веществ, выведение жира и токсинов активизируется. Есть два основных плана таких диет:

короткая (24 часа в полнолуние и 36 часов в новолуние);длительная (4-6 дней).

Они могут иметь несколько интерпретаций, но очищение жидкостью включают обязательно.

Полнолуние

Любая пища в эти дни сложно усваивается. Более всего в это время подходит углеводная низкокалорийная или питьевая диета.

Суточная блиц-диета

Эту диету следует начинать накануне полнолуния в 19:00 и завершать на следующие сутки в это же время. Рацион – строго питьевой. Можно употреблять только очищенную питьевую воду и свежевыжатые соки из фруктов и овощей, обладающих мочегонным эффектом. Это:

Овощи – свекла, морковь, огурцы, брюква.Фрукты – гранат, груша, арбуз, абрикос, персик.

За сутки эта диета позволит вам потерять до 2 кг веса.

Шестидневная диета

Ее следует начать за три дня до полнолуния, а завершить – спустя три дня после него. Рацион необходимо составить следующим образом:

Первый день – свежие овощи, зеленый чай. Можно свежие овощи заменить приготовленными на пару.Второй день – грибы отварные, заправленные 1 ч. л. льняного или оливкового масла, ананасы (свежие), зеленый чай.Третий день – полностью повторяет меню второго дня.Четвертый день – только вода комнатной температуры.Пятый день – приготовленные на пару или свежие овощи, зеленый чай.Шестой день – повторение меню второго и третьего дня.

Ежедневно следует выпивать не менее литра очищенной питьевой воды. Судя по отзывам, эта диета довольно эффективна: в среднем люди, которые ее придерживались потеряли от 3 до 5 килограммов веса.

Новолуние

Для существенных ограничений в питании эта фаза неблагоприятна. Следует отдать предпочтение обильному питью и белковым продуктам. От активных физических нагрузок в это время лучше отказаться.

Диета, рассчитанная на 36 часов

Начинают ее накануне новолуния в 6 часов вечера и завершают после его завершения в 6 часов утра.

День первый:

привычный рацион во время завтрака, ланча, обеда и полдника, но без переедания и вредных продуктов;ужин – 200 мл нежирного рыбного или мясного бульона.

День второй:

завтрак – 200 мл нежирного бульона из мяса или рыбы;обед и полдник – 150 мл бульона;ужин – 150 мл овощного супа, заправленного рисом.

День третий:

завтрак в 06:00 – 150 мл супа на овощном бульоне;обед, полдник и ужин – обычный рацион без переедания.

Настои трав, зеленый чай, питьевую воду следует пить между всеми приемами пищи. Потеря в весе может составить 1,5–2 кг.

Четырехдневная диета

Эту методику можно использовать сразу после новолуния. Необходимо знать, что в этом случае питаться вы будете строго по часам.

Меню, которое можно использовать в течение 4 дней:

8:00 – зеленый чай с ложечкой меда;10:00 – 2 яйца, сваренных вкрутую;12:00 – зеленый чай с медом;14:00 – отварная куриная грудка или другое мясо птицы (200 г);16:00 – стакан нежирного кефира;18:00 – 1 небольшое яблоко;20:00 – бокал красного вина (если вы не употребляете спиртное, от этого пункта можно отказаться, заменив вино соком);22:00 – стакан кефира.

Необходимо пить между приемами пищи не менее двух литров очищенной воды. Если вы не допустите срывов, то потеряете до 4 килограммов веса, и при этом организм не испытает сильного стресса.

Убывающая Луна

Это время наиболее благоприятно для похудения на кашах. Примерно так может выглядеть дневной рацион:

завтрак – овсянка на воде, в которую можно добавить ложечку меда или фрукты, зеленый чай;обед – рисовая каша, в которую можно добавить любые свежие овощи;полдник – мандарин или апельсин;ужин – салат из овощей.

На таком питании за одну фазу можно лишиться 4-5 кг веса. В эти дни вы почувствуете прилив сил, который поможет легко перенести все тяготы строгой диеты, которая должна сопровождаться активными физическими нагрузками. Не забывайте об обильном питье.

Растущая Луна

Для похудения это непростой период: многие отмечают значительное повышение аппетита. Конечно, это снижает вероятность похудения. Более того, под влиянием Луны снижение веса замедляется. За одну фазу вам удастся избавиться не более чем от 4 килограммов.

Меню на день:

завтрак – салат из овощей либо 2 яйца, сваренных всмятку, 200 г творога (нежирного);ланч – твердый сыр (50 г);обед – 100 г грудки курицы или индейки отварной, овощной суп;полдник – протеиновый коктейль;ужин – 100 г отварной морской рыбы;на ночь выпейте стакан кефира.

В этой системе важнее всего избегать переедания и срывов.

Последний день лунного цикла надо сделать разгрузочным. Перейдите на травяные настои, овощные отвары, зеленый чай, а от твердой пищи придется отказаться. В этот день увеличивается объем потребляемой жидкости – в течение дня вам понадобится около трех литров питьевой воды. Последнее питье должно быть не позднее 7 часов вечера.