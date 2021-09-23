Кабмин Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

Отмечается, что Кабмин поддержал предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, согласованное с Меджлисом крымскотатарского народа.

Утвержденный алфавит состоит из 31 буквы. Он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991–1993 годов.

Перевод образовательного процесса на крымскотатарском языке на использование латиницы должен завершиться до 1 сентября 2025 года.

Алфавит был разработан в процессе консультаций с Меджлисом крымскотатарского народа, специалистами Института востоковедения им. А. Крымского, Института языкознания им. А. Потебни, Института филологии КНУ им. Т. Шевченко и Таврического национального университета им. Вернадского.

“Отныне крымскотатарский язык будет развиваться в большей гармонии с другими тюркскими языками, которые после 1991 года перешли или сейчас переходят на латинский алфавит. И важно, что это создает дополнительные возможности для Украины по взаимодействию с тюркскими странами, среди которых наши стратегические партнеры”, – заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Замминистра реинтеграции Игорь Яременко отметил, что на данный момент завершается работа над стратегией развития крымскотатарского языка на 2022–2032 годы.

“Деятельность в рамках стратегии планируется построить таким образом, чтобы ее результатами – новыми учебниками, словарями, образовательными курсами и т.д. – могли воспользоваться наши граждане во временно оккупированном Крыму, а также крымскотатарские общины в любой точке мира. Эта работа – наша живая связь с Крымом, ее не сможет прервать или заблокировать оккупант”, – сказал он.

Яременко отметил, что российская оккупационная власть ухудшает положение крымскотатарского языка, затрудняет доступ к образованию на родном языке коренного народа. “Реализация стратегии позволит защитить язык и создать возможности для ее безопасного функционирования и развития”, – считает Яременко.

Контекст:

Генеральная Ассамблея ООН на 74-й сессии провозгласила 2022–2032 годы Международным десятилетием языков коренных народов с целью привлечения внимания к проблеме потери таких языков.

В апреле 2021 года Кабинет министров утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка на ближайшие 10 лет. Документ предусматривает создание условий для ревитализации языка, который, согласно классификации ЮНЕСКО, находится под критической угрозой.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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