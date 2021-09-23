“Вот вам цена изменений, вот вам цена реформ”. Зеленский упомянул о покушении на Шефира во время выступления в Генассамблее ООН

“Три часа ночи. Десятки звонков. На первого помощника президента Украины осуществлено покушение. 12 выстрелов. Три попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве. Вот вам цена реформ. К счастью, Сергей жив. К счастью, жизни водителя сейчас уже ничего не угрожает. Но это мое выступление будет нетипичным для ООН, хотя, верю, точно полезным для каждого из вас”, – сказал он.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его автомобилю открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Политик не пострадал, его водитель был ранен. Автомобиль Шефира не бронирован, это служебная машина студии “Квартал 95”.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД рассматривает три основные версии покушения, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и с целью дестабилизации политической ситуации в Украине, в том числе рассматривается версия с участием иностранных спецслужб. Позднее Венедиктова уточнила, что основными следствие считает две версии: работу Шефира как госдеятеля и попытку дестабилизации.

Президент Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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