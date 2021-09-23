Зеленский призвал “оживить” Устав ООН

“Украина имеет право сказать: “Хотим оживить ООН”. Для начала надо оживить ее устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов “Каждый сам за себя”. И тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID, провалил экзамен на единство”, – сказал Зеленский.

По его словам, никто не мог представить, что “орудием дискриминации станут именно лекарства”.

Контекст:

Устав ООН — международный договор, учреждающий международную Организацию Объединенных Наций. Он был подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско 50 государствами, среди которых и Украина. Вступил в силу 24 октября 1945 года.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте ассамблеи. Общие дебаты ГА ООН проходят с 21-го по 27 сентября.

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