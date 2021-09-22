Политолог: Америка успокоила Францию как взволнованную даму

«Поведение Франции классическое: дама обиделась из-за невнимательности кавалера, после чего ее приласкали, и она успокоилась», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги телефонного разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.

«Сообщение Парижа о возвращении своего посла в США на следующей неделе лишнее тому доказательство. Пошумели и успокоились. Причем, я уверен, что Вашингтону даже не пришлось что-то обещать Парижу в утешение», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон в среду обсудили по телефону проблемы, которые возникли в связи с отменой французского контракта по подводным лодкам для Австралии, сообщил ТАСС. В Белом доме по итогам разговора сообщили, что посол Франции в течение недели вернется в США и начнет углубленные консультации – после трений из-за создания AUKUS. Байден и Макрон также договорились встретиться в Европе в конце октября, уточнили в Белом доме.

За несколько часов до этого телефонного звонка глава французского Минобороны Флоранс Парли, выступая в парламенте, сообщила о том, что партнеры по Североатлантическому альянсу по предложению Парижа и Берлина уже согласились пересмотреть стратегическую концепцию. «Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», – указала Парли.

«Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны», – добавила она. По словам Парли, основной задачей НАТО является не противостояние с Китаем, как думают в США, а обеспечение трансатлантической безопасности.

Напомним, на прошлой неделе после объявления о создании альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США), Париж отозвал для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал «неприемлемым» подобное «поведение в отношениях между союзниками и партнерами», передает ТАСС.

«Не думаю, что за этим заявлением Флоранс Парли стоит что-либо реальное. Подобные разговоры звучат давно. Макрон с самого начала своего правления выступал с громкими призывами к изменениям в НАТО, к стратегической автономии Европы. Но после этого ничего не происходило», – напомнил Федор Лукьянов.

«Весь этот скандал в отношениях Парижа и Вашингтона послужил лишним доказательством того, что Североатлантический альянс в нынешнем виде себя изжил. Однако альтернативы ему нет. Ни Франция, ни Германия не имеют представления о том, как устроить европейскую безопасность без США», – отметил эксперт.