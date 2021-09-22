 

В Конгрессе США захотели ввести санкции против Мишустина, Пескова и Симоньян

22.09.2021, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКомитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который призывает ввести санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, сообщают информационные агентства.

Фигуранты списка, по версии американской стороны, якобы причастны к нарушениям прав человека. В список включен ряд представителей российских властей: глава кабмина Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Также санкции могут грозить бизнесмену Роману Абрамовичу, главе Роснефти Игорю Сечину, главе Газпрома Алексею Миллеру, главреду МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и ряду других лиц, передает РИА «Новости».

Законопроект внесен в качестве поправок к проекту оборонного бюджета США на 2022 финансовый год. Даже в случае одобрения Конгрессом он будет иметь рекомендательный характер, решение о санкциях примет Белый дом. Инициатор поправки – конгрессмен-демократ Том Малиновски. Он считает, что в течение трех месяцев после принятия закона президент США Джо Байден должен представить заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках «закона Магнитского».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Кроме того, США попали в список недружественных РФ государств.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.05 / Эксперт Le Figaro – затянувшаяся война с терроризмом истощила США

19.12 / «Эта история окончена» — Times о политическом будущем Гуаидо в Венесуэле

17.07 / “Квартал 95” переходит на украинский язык, но есть исключения

08.07 / СБУ сообщила о задержании фальшивомонетчика из санкционного списка СНБО

10.07 / Иск Нидерландов против РФ поступил в ЕСПЧ

13.08 / Российского триатлониста, выступившего на Олимпиаде, поймали на допинге

02.03 / При взрыве самогонного аппарата в жилом доме в Екатеринбурге пострадал человек

18.08 / Ефремова доставили на допрос в Пресненский суд

15.07 / Выборы-2021: ЕР заручилась поддержкой Донбасса, в ЛДПР возмущены QR-тату

27.02 / В России проходят мероприятия в день годовщины убийства оппозиционера Немцова. Власти запретили шествия и большие собрания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика