 

Мнение: Герой!

22.09.2021, 23:18, Разное
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Президент подписал указ о награждении Орденом мужества младшего лейтенанта ДПС Константина Калинина.

Глава МВД РФ досрочно присвоил Калинину звание «лейтенант полиции».

О подвиге Константина знает вся страна. Услышав выстрелы в Пермском университете, Калинин вместе со своим напарником не проехал мимо, а бросился в здание и обезвредил стрелка… И тем самым спас жизни многих людей. Потому что у преступника еще были патроны, и он продолжал бы расстреливать безоружных…

Молодец, офицер! Настоящий герой! Заслуженная награда! «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга…». – как написано в президентском указе.

Вспомнился другой указ президента, подписанный две недели назад, 9 сентября:

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга….»

Генерал армии Евгений Зиничев, говорят, так же как и младший лейтенант Константин Калинин,  мужественно и отважно бросился спасать, попавшего в беду. Но, увы,  не спас….

Выходит, что если бы Зиничев выжил, его тоже наградили  Орденом мужества? А звания «Герой России» он удостоен только потому, что погиб?

Фотография офицера  ДПС Константина Калинина отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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