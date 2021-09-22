Мнение: Герой!

Президент подписал указ о награждении Орденом мужества младшего лейтенанта ДПС Константина Калинина.

Глава МВД РФ досрочно присвоил Калинину звание «лейтенант полиции».

О подвиге Константина знает вся страна. Услышав выстрелы в Пермском университете, Калинин вместе со своим напарником не проехал мимо, а бросился в здание и обезвредил стрелка… И тем самым спас жизни многих людей. Потому что у преступника еще были патроны, и он продолжал бы расстреливать безоружных…

Молодец, офицер! Настоящий герой! Заслуженная награда! «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга…». – как написано в президентском указе.

Вспомнился другой указ президента, подписанный две недели назад, 9 сентября:

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга….»

Генерал армии Евгений Зиничев, говорят, так же как и младший лейтенант Константин Калинин, мужественно и отважно бросился спасать, попавшего в беду. Но, увы, не спас….

Выходит, что если бы Зиничев выжил, его тоже наградили Орденом мужества? А звания «Герой России» он удостоен только потому, что погиб?

Фотография офицера ДПС Константина Калинина отсюда.

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