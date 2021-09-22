Минтранс предложил ввести ответственность агрегаторов такси перед пассажирами

Минтранс подготовил законопроект о такси, в котором предлагается ввести ответственность служб заказа такси перед пассажирами, сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Алексей Бакирей.

«Мы планируем в ближайшее время предложить широкой общественности законопроект. Достаточно много регуляторики [в проекте], которая касается вопросов ответственности. И тут тоже считаем, что служба заказа такси определенную ответственность, связанную с возникновением ущерба для пассажира и его имущества, вреда здоровью и жизни пассажира, тоже должна нести», – передает его слова «Интерфакс».

Бакирей уточнил, что также предлагается обязать агрегаторы такси предоставлять самозанятым водителям возможность прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, технического осмотра автомобиля, предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и так далее.

«Надо понимать, что объективно такие лица, наверно, в полном объеме требования, предусмотренные 196-ым федеральным законом и иными нормативными актами, которые направлены на обеспечение безопасности, самостоятельно исполнять не смогут – или это будет затруднительно для них. Именно в этой части предлагается определенные обязательства ввести в отношении служб заказа такси, имея в виду, что часть этих обязательств будет состоять из необходимости обеспечения выполнения обязательных требований самозанятыми лицами», – сказал представитель Минтранса.