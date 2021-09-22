Кожаные брюки? Да, но только широкие: подсмотрим в Европе модный тренд этой осени

Осенью 2021 года появился новый тренд, который был подсмотрен в Европе. Это широкие кожаные брюки как нейтральных классических цветов, так и любых других. Свободные штаны из кожи идеально подходят для создания повседневных луков. Они хорошо комбинируются со многими элементами гардероба.

С чем носить

Благодаря различным фасонам брюк и способам их ношения, можно получить множество стильных решений.

Свободные брюки из кожи для создания повседневных луков можно носить с простыми блузками. Чтобы составить вечерний образ, к ним нужно подобрать эффектную рубашку и туфли на каблуках.

Для повседневных нарядов рекомендуется выбирать модели нейтральных цветов – черного, светло-коричневого, охры. Они смотрятся элегантно с ботильонами и классическими рубашками. Такой комплект никогда не выйдет из моды. Поскольку кожаные брюки сами по себе привлекают внимание, аксессуары и украшения следует использовать простые.

Примеры повседневных луков

Чтобы получить гармоничный образ, можно надеть с прямыми широкими брюками из кожи коричневого цвета голубую блузку с объемными рукавами и ботильоны со змеиным принтом. Это идеальный комплект для встречи с друзьями или для прогулок.

Другой вариант стильного образа на каждый день состоит из черных широких кожаных штанов в спортивном стиле с высокой посадкой. С ними можно надеть белую простую блузку и длинный кардиган оверсайз, который хорошо согревает в осенние дни. Если заправить передние части штанин в черные ботинки на шнуровке, получится очень стильно и смело. При этом ноги будут казаться длиннее.

Образ с яркими брюками

Смелые модницы могут позволить себе носить кожаные широкие брюки ярких цветов – красные, зеленые, оранжевые. Такие модели непременно привлекут к себе внимание, став акцентной частью любого образа, особенно вечернего. Великолепный наряд, состоящий из штанов бутылочно-зеленого цвета, кардигана с открытыми плечами и рукавами в цвет брюк. Дополнить образ можно модной сумочкой.

Красные брюки прекрасно сочетаются с черным верхом, который можно выбрать в зависимости от погоды. К таким штанам подойдет черная обувь на высоком каблуке. Черный верх и черные ботильоны уравновешивают образ и гармонизируют его.

Наряд с брюками-баллонами

Широкие штанины в форме баллонов – это один из самых популярных вариантов. Они имеют такой крой, который отлично подчеркивает талию, а ноги кажутся визуально более длинными. С черными баллонами из кожи можно надеть неоново-желтую рубашку и босоножки с ремешками, а талию подчеркнуть завязывающимся кожаным поясом. Идеально завершают образ черные солнцезащитные очки и золотые украшения.

Классическое сочетание – это черные брюки и белая рубашка или блузка. такой наряд подойдет как для офиса, так и для встречи с друзьями.