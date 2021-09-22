 

Кулеба рассказал о странах, которые не хотят вступления Украины в НАТО

22.09.2021, 22:22, Новости дня
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В то же время, по его словам, в НАТО есть страны, которые выступают против членства Украины в организации.

“Все мы понимаем, что есть страны в Альянсе, которые не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этими аргументами, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины”, – отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина не боится “откровенно говорить о случаях, где интересы страны грубо не учитываются и есть манипуляции”.

“Мы откровенно говорим относительно отдельных стран – членов НАТО и работаем с ними”, – подчеркнул Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/3260828394147095/

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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