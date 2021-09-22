 

Зеленский встретился с главой Microsoft

22.09.2021, 22:22, Новости дня
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Зеленский рассказал Смиту о внедрении цифровизации и перспективах развития национального рынка IТ в стране. Он заявил, что в Украине создается “один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний”, сообщают в Офисе президента.

Собеседники обсудили пути углубления сотрудничества с корпорацией Microsoft и реализации совместных проектов.

“Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны”, – подчеркнул Зеленский.

Они обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах и продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта, а также возможное сотрудничество в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.

Особое внимание в ходе встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в стране. “Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины”, – отметил президент.

Глава государства предложил рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра облачной платформы Microsoft Azure в Украине.

Зеленский также пригласил президента корпорации Microsoft посетить Украину.

Контекст:

15 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом “Об особенностях предоставления электронных публичных услуг”, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

В Минцифры заявляли, что до 2024 года планируют оцифровать 100% услуг. 

Зеленский называл цифровизацию одной из основных реформ, которые реализуются в Украине. “В цифровизации мы будем первыми в мире, точно будем. Мы и сегодня уже в тройке первых в Европе, в некоторых направлениях первые”, – говорил он в августе.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров считает, что цифровизация поможет в борьбе с коррупцией и прибавит Украине 10–12% ВВП.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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