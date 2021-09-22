“Красивый лозунг – пользы ноль”. Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипотношения с РФ из-за выборов на оккупированных территориях

По мнению Кулебы, вопрос разрыва отношений с РФ Украине нужно было поднимать еще в 2014 году, после начала российской агрессии.

“Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений – это высшая мера наказания, – отметил глава МИД Украины. – Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы ноль. У нас и так отношений де-факто практически нет, а идти просто так устраивать шоу и их разрывать – это не разумный шаг”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В феврале 2014 года, во время Революции достоинства, Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года.

В следующем году официальный Киев снизил уровень дипломатического представительства Украины в РФ до наименьшего – поверенного в делах. С 2015-го по 2019 год временным поверенным в делах Украины в РФ был Руслан Нимчинский. Его сменил Василий Покотило.

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