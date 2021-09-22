 

Енин обсудил с британскими экспертами перспективу начала диалога по либерализации визового режима с Великобританией

22.09.2021, 22:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стороны обсудили порядок оформление и выдачу в Украине паспортных документов и процедуры пограничного контроля.

“Расширяем географию безвизв для украинцев! Хорошим началом для активного украинского-британского диалога могла бы стать отмена виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов”, – заявил Енин.

В МВД заявили, что британские специалисты “были положительно поражены уровнем защищенности процесса оформления паспортных документов в Украине”.

10 сентября в МВД сообщали, что Великобритания ознакомится с системой изготовления и выдачи украинских биометрических документов, в дальнейшем это может использоваться в переговорах о возможном безвизовом режиме между Украиной и Соединенным Королевством.

Контекст:

Украина уже несколько лет пытается начать переговоры о безвизовом режиме с Великобританией. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался и Джонсон “прекрасно и четко отреагировал на это”.

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза в начале 2020-го.

В октябре 2020 года Симмонс заявила, что изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем маловероятно.

В январе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о полной отмене виз для поездок в Соединенное Королевство нет, но с Великобританией идет разговор об упрощенном визовом режиме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.03 / Пригожин предложил Кадырову продать его ФБР по частям

02.11 / У премьер-министра Грузии подтвердили COVID-19

31.05 / В профсоюзе таксистов объяснили повышенный тариф на такси с детским креслом

15.08 / Волонтеры запустили 25-метровый флаг Украины в сторону Крыма

22.04 / Асад выставил свою кандидатуру на выборы президента Сирии. Среди его соперников – 50-ти летняя женщина

25.11 / Студентов во Львове будут бесплатно тестировать на COVID-19

12.10 / Турист с ребенком на квадроцикле упали с обрыва в Сочи

22.09 / Глава Узбекистана призвал усилить роль ООН в афганском вопросе

06.11 / Выборы по-американски. Локдаун по-украински. 6 ноября в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

01.10 / Американский суд потребовал от Сноудена 5,2 млн долларов для властей США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика