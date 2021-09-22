 

Путин наградил Орденом мужества инспектора ДПС

22.09.2021, 22:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…который обезвредил стрелка в Пермском университете.

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом мужества младшего лейтенанта ДПС Константина Калинина, обезвредившего стрелка Тимура Бекмансурова в Пермском университете. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Также медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден старший лейтенант полиции Владимир Макаров, который организовал эвакуацию.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», — отмечается в тексте указа.

Помимо этого, глава МВД РФ досрочно присвоил Калинину звание «лейтенант полиции», а Макарову — «капитан полиции».

Калинин задержал пермского стрелка, ранив его из табельного оружия. Бекмансуров сейчас находится в «нестабильном» и «крайне тяжелом состоянии», врачам пришлось ампутировать ему часть голени. Еще 11 пациентов, пострадавших при стрельбе в университете, сейчас находятся в трех стационарах Перми. Всего в результате нападения пострадали 43 человека.

20 сентября 18-летний студент первого курса юрфака ПГНИУ Бекмансуров вошел на территорию кампуса, убил 6 человек и ранил десятки из легально купленного ружья HUGLU калибра 12/76. Охранник не успел нажать на тревожную кнопку и был убит одним из первых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверенный убийца

Репортаж из Перми, где 18-летний Тимур Бекмансуров расстрелял студентов в здании госуниверситета. У психиатров и Росгвардии претензий к нему не было

На своей странице «Вконтакте» стрелок мотивировал убийство ненавистью к себе и окружающим. СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц после стрельбы в Пермском вузе (ч. 2 ст. 105 УК). Спецборт МЧС с ранеными в ходе шутинга вылетел из Перми в Москву.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.06 / Мнение: О тройной катастрофе с Путиным

16.02 / Казнь после смерти

15.07 / В NASA нашли возможную причину неисправности телескопа Hubble

08.01 / Накануне Нового года в Бермудском треугольнике пропал корабль с 20 пассажирами на борту

23.08 / Лучшие среднеразмерные автомобили 2020 года

08.06 / Мнение: Зоя. Спасение рядового Иисуса

12.06 / Слова древнего поэта приносят надежду, вдохновение и душевный покой: лучшие цитаты Руми и их толкование

21.09 / Мнение: Профессор, предотвративший панику….

23.03 / Скандалы: Супруги Ананьевы попали в кредитное кольцо

02.04 / Ученые зафиксировали рост мертворожденных из-за пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика