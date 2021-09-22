Путин наградил Орденом мужества инспектора ДПС

…который обезвредил стрелка в Пермском университете.

Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом мужества младшего лейтенанта ДПС Константина Калинина, обезвредившего стрелка Тимура Бекмансурова в Пермском университете. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Также медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден старший лейтенант полиции Владимир Макаров, который организовал эвакуацию.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», — отмечается в тексте указа.

Помимо этого, глава МВД РФ досрочно присвоил Калинину звание «лейтенант полиции», а Макарову — «капитан полиции».

Калинин задержал пермского стрелка, ранив его из табельного оружия. Бекмансуров сейчас находится в «нестабильном» и «крайне тяжелом состоянии», врачам пришлось ампутировать ему часть голени. Еще 11 пациентов, пострадавших при стрельбе в университете, сейчас находятся в трех стационарах Перми. Всего в результате нападения пострадали 43 человека.

20 сентября 18-летний студент первого курса юрфака ПГНИУ Бекмансуров вошел на территорию кампуса, убил 6 человек и ранил десятки из легально купленного ружья HUGLU калибра 12/76. Охранник не успел нажать на тревожную кнопку и был убит одним из первых.

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На своей странице «Вконтакте» стрелок мотивировал убийство ненавистью к себе и окружающим. СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц после стрельбы в Пермском вузе (ч. 2 ст. 105 УК). Спецборт МЧС с ранеными в ходе шутинга вылетел из Перми в Москву.

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