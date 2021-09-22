Мнение: Чудовищная вспышка чудовищной пандемии

Ну что, мои поздравления! Все идет как по-писаному – точнее, так, как и писали все сохранившие здравый смысл аналитики, в том числе и ваш покорный слуга. А именно – волшебным образом буквально на следующий день (!) после окончания выборов кривая заболеваемости ковидом “поползла вверх”, ну а число смертей в день пробило волшебную цифру “800” и устремилось также вверх, к звездам! Слушаю радиостанцию КовидФМ (в старые времена она звалась БизнесФМ) – трагические нотки в голосах ведущих уже окрепли настолько, что начинают напоминать Левитана в 1941 году. “Отечество опасносте!” Никогда еще ковид не был так коварен!

Ну и “на свежачка”, после почти 4х месяцев отсутствия, весьма тягостно воспринимается сама атмосфера в Москве – все эти назойливые упоминания всяких дикторов в транспорте, типа “Ношение масок все еще обязательно!” (зачем?); они успешно нагнетают общее ощущение тревоги и безумия, окутавшее и без того не слишком веселый город.

Я тут, кстати, пока летел 4 часа в самолете, внезапным озарением постиг сакральный смысл числа “800” в сводках российского Ковидинформбюро (такое число ежедневных смертей от ковида держали добрых два месяца без изъятий): у нас же в стране примерно 80 субъектов Федерации! То есть по общей разнарядке должно было быть примерно 10 смертей в день на каждый субъект! А предыдущий “уровень смертности” стоял на отметке “400” (там был, помните, впечатляющий скачок в 2 раза сразу после встречи Путина и Байдена) – тоже теперь ясно: тогда, стало быть, держали “5 в день на субъект”.

Соответственно, следующий рубеж (легко поднимут дня за 3) – 1200 смертей в день… Или они замахнутся сразу на 1600? 1600, конечно, цифра более впечатляющая. Надо ведь будет обосновать что-то вроде гражданской смертной казни для всех, кто отказывается прививаться – так я понимаю ситуацию. Так что 1600 вполне реально – ковидобесам ведь людей не жалко.

Что ж, как говорится – смотрим, следим. Радует лишь, что мы вроде успеем провести небольшой сабантуй по поводу успешного окончания кампании в одном из московских заведений, пока их снова и прочно не закрыли. У нас, кстати, во всей команде практически ни одного привитого. Двое за эти четыре месяца успели переболеть.