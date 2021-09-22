Эксперт рассказал о подоплеке отставки Хафтара с поста главкома ливийской армии

Отставка Хафтара с поста командующего Ливийской национальной армией позволит фельдмаршалу участвовать в президентских выборах, намеченных на декабрь. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Кирилл Семенов. Ранее Халифа Хафтар ушел с поста главкома Ливийской национальной армией, назначив преемником генерал-полковника Абдель Раззака ан-Назури.

«Все, кто хочет претендовать на пост главы государства, обязаны покинуть свои посты за три месяца до голосования. Оно намечено на 24 декабря и теперь Хафтар сможет в них участвовать. Так что фельдмаршал вовсе не уходит с политической авансцены», – считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Требование к кандидатам в президенты не занимать государственных и военных постов недавно принял парламент страны – Палата представителей, причем решение было принято без согласования с Высшим советом Ливии и другими госструктурами, «у которых свои взгляды» по этому поводу, отметил эксперт.

«Хафтар пока не объявлял о желании участвовать в выборах, но его отставка говорит сама за себя. Если Хафтар не победит на выборах, он наверняка и официально вернет себе и должность командующего ЛНА, – прогнозирует собеседник. – При этом Хафтар де-факто и сейчас остается командующим ЛНА, поскольку назначенный вместо него генерал ан-Назури не имеет никакого политического веса».

Что касается самих выборов, то они, предупредил Семенов, грозят закончиться очередным возобновлением боевых действий в стране. Против принятых парламентом поправок в избирательное законодательство выступает правительство и другие только что созданные институты власти, «которые могут провести выборы по собственной системе».

«Ситуация в Ливии только накаляется с учетом того, что Палата представителей вынесла вотум недоверия правительству Национального единства. С точки зрения конституции этот вотум не имеет никакой юридической силы, потому что не было кворума в 120 голосов из 200 депутатов. На заседании присутствовало всего 113 законодателей. Одно неконституционное решение приводит к другому, они накапливаются, что грозит не только срывом выборов, но и новым этапом войны, как это уже было в 2014 году. Тогда Конституционный суд признал недействительными итоги президентских выборов, при этом все остальные политические игроки – итоги признали», – напомнил эксперт.

В среду командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар назначил исполняющего обязанности главы ЛНА генерал-полковника Абдель Раззака ан-Назури. Хафтар не заявлял о намерении выдвигаться на высший пост в государстве, однако в мае на параде в Бенгази он пообещал, что ЛНА готова «без колебаний снова пойти в бой», если «политическое урегулирование не будет достигнуто».

До выборов руководить страной должно переходное правительство страны во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой. В марте Палата представителей Ливии утвердила большинством голосов состав Правительства национального единства страны. Его лидеров избрали делегаты противоборствующих сторон.