Делаем красивые корзины для мелких детских игрушек. Используем обычные коробки и простую инструкцию

У детей всегда много игрушек, поэтому важно решить вопрос с их хранением. Для этой цели прекрасно подойдут большие картонные коробки, они вместительные и удобные, ведь малыш всегда сможет найти и достать нужную вещь. Вот инструкция по изготовлению красивых корзинок для детской комнаты.

Подбор материалов

Пара таких коробок действует как хранилище игрушек и пазлов. Вот какие понадобятся материалы для создания поделки своими руками:

Красивая яркая ткань разных цветов для обивки коробок.Нож или ножницы для рукоделия.Клей-спрей.Длинная линейка.Хлопковый шнур.Втулки.Пустые коробки.

Инструкция по созданию корзинок

Лучше выбирать коробки одинакового размера, чтобы получились большие корзины. Для начала надо отрезать верхние части коробок, чтобы получились корзинки с открытым верхом.

Основа готова, останется только декорировать ее разноцветной тканью. С этой целью надо тщательно замерить коробки. Ткань должна быть на пару сантиметров длиннее, чтобы не осталось зазоров.

Для фиксации ткани на картонной поверхности коробок используется клей, чтобы прикрепить декор к нижней части коробки.

Таким способом надо обтянуть тканью все стороны картонной коробки, тщательно смазывая поверхность клеем.

Затем надо отрезать две длинные полоски ткани, чтобы обернуть их снаружи ящиков. Итак, теперь внутренняя часть коробки полностью закрыта.

Уголки коробок надо предварительно обклеить лоскутками ткани, чтобы не оставалось зазоров. Места, где ткань одного цвета сочетается с другой, надо проклеивать с особой тщательностью, предварительно загнув края верхнего лоскута, чтобы не было видно кромки.

Финальные штрихи

Следующим шагом станет измерение, вырезание отверстий в коробке с помощью ремесленного ножа, проталкивание головки втулки насквозь, установка головки втулки лицевой стороной вниз, установка колпачка втулки с другой стороны.

Получатся два отверстия, через которые можно пропустить ручку веревки. Можно обмотать концы веревочной ручки для корзинки изолентой, чтобы не потрепать и облегчить таким образом процесс их протягивания через втулки.

Останется просто завязать веревки на обратной стороне, чтобы они не вылазили из отверстий, поэтому узел должен быть толще них.

Отличный результат

Не успел как следует высохнуть клей, как дети уже заполнили новые корзинки своими игрушками.

И разместили в детской комнате. Ручки обеспечивают легкость транспортировки ящиков, ведь они такого большого размера.