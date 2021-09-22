Как узнать заранее, на что способен человек: считываем энергетику личности по лицу

На характер человека влияет не только его знак зодиака. О разных чертах, свойственных каждому отдельному индивидууму, можно узнать и по особенностям его лица. Изучением характера и энергетики человека по лицу занимается наука физиогномика.

Волосы на лице

Мужчина со слишком грубыми волосами на лице обладает мощной энергетикой. У него мужественный характер, и он способен на смелые поступки.

О женщине с жесткими кустистыми бровями можно сказать, что она обладает сильным мужским характером.

Мягкие и (или) редкие брови у девушек и женщин говорят об их женственности, чувствительности, склонности к обидам.

Толщина губ

Люди с пухлыми губами отличаются доверчивостью, мягкой и гибкой энергетикой. Им трудно противостоять воздействию энергетических вампиров, ими легко манипулировать и вести на поводу.

Если же у человека тонкие губы, он никому не даст управлять собой и не поддастся ни на какие уговоры. Тем не менее самим им бывает трудно определиться с правильным выбором. Такие люди обладают вспыльчивым характером, не стесняются в резких высказываниях.

Форма носа

О человеке с широким носом принято говорить, что у него слабая энергетика. Таким людям свойственно вести малоподвижный образ жизни, совершать неспешные действия. Человек с широким носом может отложить выполнение важных дел на последний день, не выполнить данное кому-то слово, не испытывая при этом ни малейшего чувства вины.

Людям с узким носом свойственна активная энергетика. Они грамотно распределяют свое время, легко знакомятся с людьми, с интересом изучают новые для себя виды деятельности, строят далеко идущие планы.

Щеки

У людей с пухлыми щеками могут оказаться проблемы со здоровьем. Что касается обладателей крупных щек, то это открытые, но легко поддающиеся внушению люди.

Об обладателях втянутых щек физиогномика говорит, что у них крепкое здоровье и хороший иммунитет. Такие люди обычно недоверчивы, трудно сходятся с незнакомыми людьми, не станут откровенничать с первым встречным.

Глаза

Не все знают, что на некоторые черты характера человека влияет цвет его глаз.

Люди с голубыми, серыми и синими глазами чаще всего отзывчивые и добрые. Они стараются не причинять никому вреда. Считается, что обладатели глаз холодных оттенков способны излечить душу одним своим взглядом. Чаще всего это так и есть, так как у людей с голубыми глазами хоть и не очень сильная, но мягкая и теплая энергетика.

Обладатели карих, зеленых и желтых глаз имеют мощную энергетику, которая не всегда положительно действует на окружающих. Теплый цвет глаз наделяет его владельца способностью вытягивать из другого человека жизненные силы. Такие люди всегда идут к поставленной цели, используя любые методы.

Черты лица

Далее о характере человека читаем по лицу, по его симметрии и профилю.

Человек с симметричным лицом смотрится привлекательно, но он сильнее подвержен энергетическим атакам. Люди с асимметричным лицом труднее поддаются сглазу. Однако исследования в области физиогномики показали, что окружающие считают их менее привлекательными.

У человека с заостренным профилем высокий уровень проницательности, мощная интуиция, он может обладать сразу несколькими талантами.

Скругленный профиль говорит о его владельце как заядлом спорщике.

Для человека с выдающимся вперед подбородком важно заниматься исключительно любимым делом.

Выдающийся вперед нос и средняя часть лица говорят о любознательности их хозяина. Свою энергию они направляют на познание окружающего мира и самого себя.

Если в профиль выступает верхняя часть лица, то у его хозяина способности в точных науках. Это прирожденные реалисты, которые верят только тому, что видят сами.