 

Должна – Личное мнение

22.09.2021, 21:40, Разное
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Должна — таков общий вердикт странных баб Вконтакта и Инстаграма в ответ на вопрос «Должна ли Полина Гагарина разрешить мужу общаться с детьми».

Что же у вас в головах, позвольте спросить! Вы не просто неспособны разобрать ситуацию, но всегда встаёте на сторону дырявых штанов.


Фото: Соцсети

Бывший муж Полины Гагариной подал на неё в суд — требует установить порядок общения не только с общей их дочерью, но и с сыном певицы от первого брака.

То есть, женщина тянет одна двух детей. Кормит их, одевает. Сама работает. Но — нет! Хорошо тебе, дрянь такая? Справляешься, подколодная гадина?

Вот я тебе жизнь-то испорчу — я теперь навсегда в твоей жизни!

И как бы даже Исхаков в своём праве. Смотри, сетевая публика, как я страдаю! И принял ребёнка от предыдущего брака — люблю его, как родного сына. Хочу общаться и всё такое.

А давайте мы попробуем посмотреть на ситуацию не масляными глазками прекраснейшего отца Дмитрия, а взглядом простой разведёнки с двумя детьми — Полинки.

https://t.me/lenamiro/9765

Гастроли. Корпаративы. Перелёты. Огромные траты. Всё успеть. Никуда не опоздать. И ведь женщина ещё молодая — чисто потрахаться — уж извините за прямоту! — надо.

А некогда. Двое детей. И им уделить внимание хочется — какая мать не любит ребёнка?

И во всей этой суматохе ещё и бывший муж. Дай пообщаться! Дай! Дай!

Да за что ж это всё несчастной бабе? Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик — и без Искакова ведь голова кругом.

После Нового года, череды выступлений, Полинка хотела в отпуск. Совместить отдых, детей, побыть с мужчиной.

Что сделал бывший? Тут же оформил запрет на вывоз ребёнка:

«Мне бы и в голову не пришло брать незнакомого никому человека и общего ребенка куда-то лететь. Это чисто безумие!»

А знаешь, почему не пришло, Дим? Да потому, что ты-то всё успеваешь и времени у тебя вагон. Сидишь на Инстаграме, в ус не дуешь — фотограф ты, если не ошибаюсь?

Вот от безделья и маешься.

Теперь Полина должна ещё заниматься судом. У неё же 36 часов в сутках, успеет!

И сообщество баб у нас всегда на стороне мужика: должна! Должна разрешить общение! Обязана!

Тьфу. А вот я бы на месте Полины, если ко мне бы кто лез, побежала к лучшим адвокатам (Поль, вот тебе ссылка) и лишила бы бывшего родительских прав по суду.

А вы? Как терпилы бы, небось, терпели и говорили себе «я должна»? Уверены, что должны?

Источник: Лена Миро



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