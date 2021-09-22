Во время посещения компаний “Рудомайн” и УГК явных признаков нарушений не выявлено – Госэконадзор

“Имеющихся признаков (нарушений) во время посещения мы не выявили, – подчеркнул глава отдела государственного экологического надзора промышленного загрязнения Александр Скакальский во время визита на предприятия. – Поэтому будем это делать во время проверки”.

Он добавил, что обязательно будет учитываться то, что рядом с карьерами находятся и другие предприятия, которые могут негативно влиять на окружающую среду.

“Нужно выяснить объективно: или это производственная деятельность именно этого предприятия, или, возможно, какие-то другие факторы влияния”, – подчеркнул Скакальский.

Портал отмечает, что карьеры, кроме Скакальского, посетили председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный и заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина. Им показали средства борьбы с пылью: поливальные автомобили и сетки, которыми накрываются отвалы, а также снежные “пушки”, которые в карьерах распыляют воду.

Генеральный директор “Рудомайна” Владимир Колос заявил, что проверка поможет прекратить манипуляции вокруг компании.

“Сейчас мы находимся под давлением информационной атаки – это искажение фактов, отрытая ложь и фейки. Надеюсь, что выводы специалистов Государственной экологической инспекции наконец прекратят безосновательные обвинения предприятия”, – сказал он.

ВИДЕОВидео: РУДОМАЙН / Facebook

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