 

Сейчас нет понимания, когда Украина получит ПДЧ в НАТО – Кулеба

22.09.2021, 21:28, Новости дня
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Президент Владимир Зеленский после встречи в Нью-Йорке с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом заявил о необходимости четкой временной перспективы членства Украины в НАТО. Журналисты спросили Кулебу, есть ли понимание, когда Украина получит план действий по членству в НАТО.

“Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но мы имеем откровенный разговор с НАТО, что интеграция не может быть бесконечной, – ответил Кулеба. – Процесс растянулся и растянулся неприлично долго… Все должно иметь свою определенность и свою четкость. И НАТО, и Украина убеждены, что делают друг друга сильнее”.

В июле посол Франции в Украине Этьен де Понсен говорил, что среди стран – членов НАТО нет консенсуса в вопросе предоставления Украине ПДЧ.

По мнению депутата Национального собрания Франции Валерии Фор-Мунтян, одной из причин является война на Донбассе.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/3260828394147095/

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству”.

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба заявлял в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркнул Кулеба.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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