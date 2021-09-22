Экономист Охрименко: Экспорт лома увеличился в 20 раз, текущий размер пошлины его уже не останавливает

“Будем решать проблемы Турции и создавать проблемы себе? За семь месяцев 2021 года импорт железной руды из Украины в Турцию увеличился в четыре раза. При этом экспорт стали из Турции может превысить 23–24 млн тонн, что в денежном эквиваленте составит 20–22 млрд долларов. И на фоне всего этого одним из пунктов возможного соглашения между Украиной и Турцией является обнуление пошлины на металлолом. Здесь я понимаю, в чем стратегия Турции. Эта страна является крупнейшим в мире импортером металоллома, который необходим в качестве сырья для сталелитейной промышленности Турции”, – отметил экономист.

Он добавил, что непонятно, в чем заключается стратегия Украины.

“Помочь сталелитейной промышленности Турции найти источник дешевого сырья? И создать на внутреннем рынке дефицит сырья? Ведь это сырье необходимо и для обеспечения бесперебойной работы наших предприятий! Хочу обратить внимание, что за восемь месяцев 2021 года экспорт лома черных металлов увеличился в годовом исчислении в 20 раз, до 335 тыс. тонн, львиная доля которого уже ушла в Турцию. Их даже уже не останавливает наш текущий размер пошлины на экспорт лома в 58 долларов за тонну, так эти потери они компенсируют разными формами государственной поддержки. Так зачем они будут тратить свои бюджетные деньги и наполнять наш бюджет. Пусть лучше покупают дешевле наш лом”, – объяснил эксперт.

Охрименко подчеркнул, что с такой политикой Украина создает проблемы себе и при этом решает проблемы Турции.

“А потом будут возникать глупые вопросы. Почему Турция экспортирует готовую продукцию, а мы сырье. Так мы же сами выбираем такой путь сотрудничества между странами. Сами решаем стать сырьевым придатком Турции, которая за счет нашего же сырья развивает свой промышленный экспорт и экономику в том числе”, – подытожил экономист.

https://www.facebook.com/OkhrimenkoAlex/posts/4660537033958868

Контекст:

“Минпром” сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома растет с середины весны.

В июне 2021 года объединение предприятий “Укрметаллургпром” и профильная ассоциация “Укртрубопром” обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года.

Металлургический комбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” поддержал эту инициативу.

“Металлургпром” сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

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