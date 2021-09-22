 

Технология подсчета молчунов

22.09.2021, 21:20, Разное
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Как на участках подсчитывают порядковые номера избирателей, чтобы выявить не голосовавших.

Одно из массовых нарушений на избирательных участках — выписывание членами комиссий номеров проголосовавших из книги избирателей. Член с ПРГ комиссии № 1208 от «Единой России» Максова Людмила Васильевна, составлявшая такой список, назвала эту процедуру «технологией подсчета баланса» проголосовавших. На самом деле это простое нарушение тайны голосования.

Как минимум на трех участках в Преображенском одномандатном избирательном округе № 205 города Москвы (УИК № 1192, УИК № 1208 и УИК № 1202) членом ТИК с ПСГ Ириной Волковой был зафиксирован несанкционированный сбор порядковых номеров избирателей: такой подсчет позволяет вычислить номера «молчунов» (не голосовавших избирателей), что может оказаться полезным для возможных фальсификаций на следующих выборах. Эти действия избирательным законодательством не предусмотрены, и уже поэтому незаконны. Кроме того, сам факт участия в голосовании — также конфиденциален. Составление такого списка нарушает эту конфиденциальность.

По сообщению члена ТИК с ПСГ Ирины Волковой, член комиссии от «Единой России» в УИК № 1208 продолжил составлять списки номеров избирателей, несмотря на предупреждения в первый день голосования.

Члены УИК № 1202 с ПРГ даже после обещания председателя самостоятельно разобраться с нарушением не остановили выписку номеров избирателей. По словам члена комиссии № 1202 с правом совещательного голоса Валерии Харитоновой, секретарь комиссии буквально вырвал у нее из рук один из замеченных списков, где были выписаны номера проголосовавших. Членом комиссии № 1202 с правом совещательного голоса Валерией Харитоновой были составлены два заявления о нарушении избирательного голосования, после чего председатель комиссии провел с работниками «разъяснительную беседу».

По сообщению члена ТИК с ПСГ Ирины Волковой, члены комиссий могли фиксировать порядковые номера из избирательных книг в списках, в которых отмечают явку либо на отдельных листах, либо на мобильных устройствах.

Таблица, с помощью которой на УИК нарушают конфиденциальность

УИК № 1084, автор фото: член ТИК с ПСГ Дмитрий Давыдов

Анастасия Ларина, дата-отдел

Источник: Новая газета



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