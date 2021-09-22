Мнение: Общеразвлекательная процедура пересчета голосов

Я смотрю, выборная кампания в Москве начинает до смешного напоминать недавние выборы президента США – именно по беззастенчивости вбросов и по последующему нагнетанию абсурда. Многие уже прошлись по тому, до какой степени московское “электронное голосование” схоже с американским “голосованием по почте”; в обоих случаях – полная непрозрачность и непроверяемость наряду с беспардонной однонаправленностью “голосования” (помнится, в США был самый вопиющий случай – когда принесли пять мешков со 140 тысячью бюллетеней, присланных по почте – и все 140 тысяч оказались за Байдена!).

В Москве, как мы знаем, еще круче: там 2 миллиона “электронно зарегистрированных” как бы избирателей, которые все, как один, поддерживают “Единую Россию” и ее кандидатов – такое вот удивительное совпадение. И вот теперь еще одно: в Москве тоже предложено пересчитать итоги! В Штатах, как мы помним, это тоже было все два месяца до воцарения Байдена: там по каждому спорному штату пересчитывали до опупения – всякий раз, естественно, получая одни и те же результаты.

И это неизбежно, если применить даже самую малую толику здравого смысла: естественно, если бюллетени УЖЕ вброшены, то дальше содержимое урны можно пересчитывать хоть до морковкина заговенья – итог не изменится, ведь фальшивые бюллетени ничем не отличаются от настоящих. Тем не менее в Штатах считали и считали – уверен, это была такая форма издевательства над “трампистами”.

В Москве еще добавили абсурда (нагнетание абсурда – это, как мы теперь понимаем, общемировая практика фальсификаторов): здесь заявили, что “пересчет не является юридической процедурой”. Буквально так!

Впору впасть в ступор: КАК ЭТО?? А какой тогда процедурой является московский пересчет – развлекательной? Или, может быть, оздоровительной? Общеукрепляющей? “Не дает ответа”.

Вообще-то, всё, что связано с подсчетом голосов на выборах, является юридической процедурой просто по определению – ведь речь идет, прямо по Ленину, о главном вопросе любого государства – о власти.

Но, видимо, не в нашем мордоре. Нам ненавязчиво дают понять, что все эти наши подсчеты-пересчеты – игра в бирюльки, и нам, так уж и быть, готовы бросить в песочницу некоторое количество бумажек с цифирками – считайте их и пересчитывайте хоть вдоль, хоть поперек, если вас это по какой-то причине веселит и развлекает; “чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не вешалось”.

Ну а вопрос о Власти решается в любом случае не так и не вами, смерды. Смиритесь.

UPD. Мосгоризбирком уже дезавуировал заявление Венедиктова – мол, ничего он пересчитывать не будет, обращайтесь в суд! Проще говоря, Бим и Бом на потеху публике начали перетягивание каната, попутно обмениваясь тумаками.