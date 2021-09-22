 

Россия возобновила авиарейсы в Гоа и Тенерифе

22.09.2021, 21:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия возобновляет авиарейсы между Москвой и Гоа, Санкт-Петербургом и Гоа, Санкт-Петербургом и Дели, а также между Москвой и Тенерифе, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Индия по маршрутам Москва – Гоа, Санкт-Петербург – Дели и Санкт-Петербург – Гоа с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте; Испания по маршруту Москва – Тенерифе с частотой 2 рейса в неделю», – приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, РФ возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября.

В оперштабе сообщили, что авиасообщение будет возобновлено с Джибути по маршруту Москва – Джибути с частотой два рейса в неделю, с Новой Зеландией по маршруту Москва – Веллингтон с частотой два рейса в неделю, с Перу по маршруту Москва – Лима с частотой два рейса в неделю, с ЮАР по маршруту Москва – Кейптаун и Москва – Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, с Данией по маршруту Санкт-Петербург – Копенгаген с частотой два рейса в неделю.

Также РФ продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября.

Число рейсов из РФ в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЖ и Таджикистан будет увеличено.

Ранее сообщалось, что со вторника РФ возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в уже открытые страны – Венгрию, Казахстан и Катар.



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