 

“Одни мальчишки”: американская модель Эшли Грэм ждет двойню

22.09.2021, 21:06, Разное
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Эшли Грэм вошла в историю современных стандартов красоты как модель с пышными формами plus-size. Для одних она стала бельмом на глазу, другие ею восхищались. При этом 33-летняя девушка смогла построить карьеру и личную жизнь – все стереотипы “90-60-90” оказались “фальшивкой”. А недавно она сообщила, что ожидает пополнения в семействе. На данный момент у нее с мужем Джастином Эрвином уже есть один ребенок, появившийся на свет в начале прошлого года.

Больше мальчишек!

На протяжении нескольких лет Эшли активно ведет блог в соцсетях, а потому обзавелась целой армией поклонников, для многих из которых стала идеалом “пышной красоты”.

В июле девушка осчастливила фанатов новостью о своей беременности. А совсем недавно поделилась постом, в котором задалась вопросом, чему больше радоваться. “Снова мальчишки?!” – восклицала она. Как оказалось, беременность не “простая” – у Эшли должна родиться двойня. Более того, это должны быть два мальчика.

Этим известием модель поделилась на видео, сделанном прямо из кабинета УЗИ, которое быстро стало “вирусным”.

Эшли Грэм не могла скрыть своей радости и искреннего удивления. История умалчивает, хотела ли Эшли с супругом девочку, но вполне возможно, что ей придется жить дальше исключительно в мужском “коллективе”.



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