Разные темпераменты или слухи о романах? Что стало причиной развода Андрея Кузичева и Виктории Толстогановой

Андрей Кузичев и Виктория Толстоганова – яркая семейная пара в современной актерской среде. Их отношения для многих были образцом подражания, а развод стал громом среди ясного неба. Казалось, рождение детей должно было укрепить семейные чувства: в 2005 году родилась дочь Варвара, три года спустя – сын Федор, а появление в 2011 году на свет Ивана повлекло за собой череду слухов. Вернее, актер сам расставил все точки над “I”: оказывается, Андрей с Викторией давно не живут вместе, а Иван и вовсе не его родной сын.

Покорил яблоками

Сложно поверить, но в браке Кузичев и Толстоганова прожили 15 лет, поженившись в далеком 1996 году. Тогда это была настоящая любовь, и пара не думала о детях. Время было другое – влюбившись друг в друга в ГИТИСе, после его окончания оба беспокоились о карьере. Сегодня и Андрей, и Виктория достаточно востребованные и популярные артисты, и надо признать, что в начале романа между ними не было соперничества из-за карьеры.

Виктория не раз вспоминала в интервью, как Андрей задаривал ее не букетами цветов, а дачными яблоками, которые выращивали родители на семейной даче, и казался ей простым парнем. Яблоки не рестораны и цветы, но сердце Виктории растаяло от необычного, но искреннего напора влюбленного в нее кавалера.

Пышная свадьба не нужна

Бракосочетание оказалось скромным: Андрей предложил, Виктория согласилась. Денег на торжество у обоих не было. Для Кузичева это был смелый поступок, о котором он сообщил своим родителям в записке: приехавшие с дачи родители тут же попали на свадьбу и были слегка ошарашены, но выбором сына остались довольны. “Мы немного посидели дома, выпили шампанское, а потом отправились к друзьям-однокурсникам отмечать”, – вспоминал позже Кузичев.

Первые роли и первая слава сыграли свое дело. Как оказалось, по характеру супруги были полными противоположностями, и порой уйти от конфликта не получалось. Андрей не выносил семейных ссор, а потому отмалчивался; Виктория же показывала свою натуру с криками и битьем посуды. Но это казалось не более чем выплеском эмоций – супруги усердно пытались удержать брак, и долгие годы им это удавалось. В 2002 году они сыграли в драме “Лунные поляны”, дальше у каждого началась своя собственная карьера. И опять же супруги учились совмещать работу и быт с воспитанием подрастающих детей.

Главные слухи о расставании

Пара развелась в 2011 году, а за год до этого в кулуарах стали поговаривать о пробежавшей между супругами черной кошке. Тогда Кузичев уверял всех в интервью, что ближе Виктории у него никого нет: “На слухи я не обращаю внимания. Привык к ним. За годы брака мы научились с этим бороться, а точнее, фильтровать все, что о нас говорилось в прессе. С супругой мы друг другу доверяем”. А говорилось многое. Может быть, все-таки стоило прислушаться к разговорам в тусовке?

Виктории приписывали роман со многими коллегами по цеху: Егором Кончаловским, Максимом Авериным, Гошей Куценко. Да, это были завидные мужчины, но не более чем партнеры по текущим проектам. Сама Виктория в шутку рассказывала, как многие из женихов одаривали ее дорогими подарками, но она была непреклонна, оставаясь верной семье и детям.

Жизнь продолжается

И все же фактически “мужчиной” Толстогановой оказался режиссер и актер Алексей Агранович, от которого актриса родила сына Ивана. Они поженились в том же году, после развода Виктории с Кузичевым. И лишь спустя несколько лет снялись вместе в “Выше неба” и “Мертвых душах”.

По другим источникам, причиной развода стала загруженность Толстогановой на съемках продолжения “Утомленных солнцем”, из-за которых она фактически не появлялась дома.

И если сегодня о семейной жизни Толстогановой и Аграновича что-то известно – пара активно снимается и воспитывает сына, – то о личной жизни Андрея Кузичева почти ничего не известно. Он стал меньше появляться на экране, но больше играет в театре. С бывшей супругой их связывают исключительно “родительские” отношения ради общих дочери и сына.