Елена Темникова удивила подписчиков кардинальной сменой имиджа

Популярная певица Елена Темникова разместила на своей странице в Instagram пару свежих фотоснимков, на которых предстала перед фолловерами в весьма видоизмененном образе. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованных в личном микроблоге фото экс-вокалистка группы SEREBRO позирует одетой в облегающую черную блузку, выгодно подчеркивающую её стройные формы. Красотка нанесла на лицо довольно умеренный макияж, а шею украсила ожерельем из небольших жемчужин. Повышенное внимание посетителей страницы Елена Темникова решила привлечь к своим бровям, окрасив их в необычный, светло-бирюзовый цвет. Однако наибольшее удивление вызвала новая прическа хозяйки аккаунта: дело в том, что до недавнего времени её поклонники привыкли видеть любимицу с довольно длинными волосами, спускающимися ниже плеч. Теперь же, как демонстрируют снимки, лицо исполнительницы окаймляет классическое каре с начесанной на лоб челкой. Примечательно, что Темникова решила поинтересоваться мнением своих подписчиков о такой кардинальной смене внешнего имиджа, сопроводив изображения смайлом, изображающим “задумавшуюся девочку”, и вопросом: “Y/N?”.

Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что новая внешность красавицы получилась довольно схожей с образом киногероини Матильды, роль которой мастерски исполнила знаменитая Натали Портман в культовом боевике “Леон”. Именно такая аналогия и всплыла в сознании немалой части подписчиков Елены Темниковой. Также некоторые фолловеры остались не совсем довольны метаморфозой в прическе певицы, однако абсолютное большинство поклонников, напротив, выразили в комментариях к посту свой явный восторг. Данную эмоцию они воплотили в многочисленные комплименты и “огненные” эмодзи. За сутки публикация набрала более 70 тысяч “лайков”.