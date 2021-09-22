Мнение: Ковидное огораживание США, смертьшейминг и диспансеризация для переболевших

1. В России сейчас привилось около 30% населения, в Соединённых Штатах – 60%. В среднем по миру – 39%. США близки к достижению коллективного иммунитета, однако, во-первых, там тоже довольно много антипрививочников, отчего темпы вакцинации замедлились, а во-вторых, сохраняется угроза иммиграции новых штаммов ковида из непривитых стран. Своих граждан заставить прививаться получается всё хуже, зато к иностранцам американцы намерены применить самые жёсткие требования:

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

https://lenta.ru/news/2021/09/20/fullvaccination/

Власти США введут требование о полной вакцинации для иностранцев, которые хотят попасть на территорию страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Агентство подчеркивает, что речь идет о тех, у кого нет гражданства США. Это требование планируют ввести в ноябре 2021-го.

Люди, не привитые первой и второй дозой вакцин, смогут попасть на территорию Соединенных Штатов только после того, как отсидят на карантине — причем карантинные меры будут строже тех, что действуют сейчас, утверждают источники Reuters.

Похоже, в России среди проамериканских либералов и проамериканских левых вскоре не останется непривитых.

2. В американских СМИ обсуждают, насколько оправданно такое явление, как смертьшейминг (англ. deathshaming). Речь идёт о случаях, когда человек умирает какой-нибудь глупой смертью, и его потом ставят в пример: мол, смотрите все, так делать не надо.

Например, люди отказываются от вакцинации, призывают других не делать прививки и не носить маски, распространяют информацию о том, что ковид якобы не страшнее гриппа и вообще это теория заговора. А потом внезапно заражаются и умирают. Конечно, от смертьшейминга они сами уже не пострадают, но вот для членов их семей это может быть довольно неприятно.

Журналистка издания Зе Атлантик считает, что не следует высмеивать таких людей, что это не лучший способ побуждать других прививаться. По её мнению, нужно не стыдить антипрививочников, а находить к ним подход. Мягко объяснять, почему вакцины безопасны, а прививка необходима:

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/09/stop-death-shaming/619939/

С одной стороны, вежливое убеждение и подробное разъяснение гораздо лучше, чем педалирование антипримеров и едкое высмеивание несогласных. Но мы живём в неидеальном мире, и те методы, которые хорошо работают на научной конференции или в узком кругу друзей, не всегда будут эффективны в публичном пространстве.

Да и времени у нас мало: на кону жизни и здоровье миллионов людей. Только официально в России от коронавируса погибли 200 тысяч человек и ещё 7 миллионов переболели, многие с осложнениями. Если бы не мягкое принуждение к вакцинации со стороны государства, эти цифры были бы намного больше. На длительные разъяснения нет времени, принимать меры надо сразу – в том числе наиболее эффективные меры в плане пропаганды. А лучшая пропаганда – это говорить правду о текущей ситуации, в том числе и о том, кто умер от ковида и почему. Люди ориентируются не столько на малопонятные рассуждения в области вирусологии и вакцинологии, сколько на конкретные примеры других людей, которые привились либо не привились.

3. Правительство утвердило программу бесплатной диспансеризации для переболевших коронавирусом. Цитирую:

http://government.ru/docs/42530/

Углублённая диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Все эти обследования можно будет пройти за один день. По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап. Он будет включать ещё три обследования – эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

Массовая диспансеризация не только влетает государству в копеечку, она ещё и надёжно увеличивает продолжительность жизни, заставляя тем самым Пенсионный фонд нести дополнительные убытки на протяжении многих лет. Мне любопытно, как воспримут эту новость сторонники теории заговора, считающие, будто власти экономят на гражданах.